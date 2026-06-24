Ankara’da NATO zirvesi öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü büyük önlem paketi oluşturdu. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Halkın yoğun olduğu yerlerde, parklarda açık ve kapalı alanlarda kafe ve eğlence yerlerinde denetim yapılması talimatı verdi.

Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi öncesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor. "Operasyon Turkuaz" adı altında oluşturulan üst düzey önlemler hayata geçirildi.

"Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru" sloganı ile yapılan, il genelinde 9 ilçedeki büyük uygulama ve denetimlerle kuş uçurtulmadı. Şehir giriş çıkışlarında kontroller arttırıldı. NATO görev alanlarında oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi.

24 saat esasına göre oluşturulan çemberlerde şüpheli şahıs ve şüpheli araç çalışmaları planlandı. Umuma açık eğlence yerleri mercek altına alındı, çok sayıda turisti ve heyeti ağırlayacak Ankara'da mekanlar denetlendi. Dilenciler, değnekçiler, valeler, hanutçular gibi gruplara taviz verilmiyor.

TURKUAZ ALARM

NATO zirvesi alarmı verildi. Otellere ve rent a carlara yönelik denetimler yapıldı. Özel harekat, yunuslar, narkoasayiş ekipleri kritik noktalara yerleştirildi. Sivil ekiplerle güzergahlarda gerekli tedbirler alındı. Otoparklar tek tek denetlendi. Ayrıca uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar yapıldı. Şahıslar tek tek yakalanarak cezaevine teslim edildi.



Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Halkın yoğun olduğu yerlerde, parklarda açık ve kapalı alanlarda kafe ve eğlence yerlerinde denetim yapılması talimatı verdi.



9 ilçede, 215 ayrı noktada, 151 ayrı parkta, 120 mekanda, 39 tim, 450 personelle uygulamalar yapıldı. Ayrıca terör örgütlerinin eylem ve faaliyetleri deşifresine yönelik yapılan operasyonda yakalanan 209 kişi halen gözaltında olup, çalışmalar devam ediyor.