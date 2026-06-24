Kontrolden çıktı! Araç şarampole savruldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savruldu, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Gebeçınar Mahallesi'nde yaşanan kazanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Gebeçınar Mahallesi'nde yaşanan trafik kazası paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan 43 AH 159 plakalı otomobil yol kenarına savruldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, araçta bulunan O.T., C.K., C.K., S.K. ve E.B.'nin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığını belirledi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif şekilde yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazaya karışan aracın O.T. adına kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.