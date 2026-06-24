Erzincan'da inşaat sahasında doğal gaz sızıntısı! Ekipler hızla müdahale etti

Erzincan'da şehir merkezindeki bir inşaat sahasında meydana gelen doğal gaz sızıntısı ekipleri alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Gaz akışı kesilerek sızıntı kontrol altına alınırken olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.