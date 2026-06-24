Erzincan'da inşaat sahasında doğal gaz sızıntısı! Ekipler hızla müdahale etti
Erzincan'da şehir merkezindeki bir inşaat sahasında meydana gelen doğal gaz sızıntısı ekipleri alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Gaz akışı kesilerek sızıntı kontrol altına alınırken olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Erzincan'da şehir merkezindeki bir inşaat sahasında doğal gaz sızıntısı meydana geldi.
İnönü Mahallesi 17. Sokak'ta bulunan Merkez Çarşısı inşaat alanında doğal gaz kokusu hisseden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, doğal gaz ekipleri sızıntının kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.
SIZINTI KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin müdahalesiyle gaz akışı kesilerek sızıntı kontrol altına alındı.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin gerekli güvenlik tedbirlerini almasının ardından bölgedeki risk ortadan kaldırıldı.
Sızıntının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.