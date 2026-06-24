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Yanan araçta can vermişlerdi! 3 genç kızın yürek yakan son fotoğrafı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Yanan araçta can vermişlerdi! 3 genç kızın yürek yakan son fotoğrafı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı feci kazada, Selinay Saral, Nilay Bilgin ve 'Gözleri Karadeniz' dizisi oyuncusu Gamze Saklı hayatını kaybetti. 3 yakın arkadaştan geriye, kaza öncesi araç içinde çekilen ve yürekleri sızlatan son görüntüler kaldı.

Rize'de üç aracın karıştığı feci kazada alev alan otomobilde hayatını kaybeden 3 yakın arkadaşın son görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA Kaynak: İHA

RİZE'DE FECİ KAZA

Feci kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde meydana geldi.

Artvin'den Rize yönüne giden 22 yaşındaki Selinay Saral'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, İshak Beyaz'ın kullandığı otomobille çarpıştıktan sonra yanmaya başladı.

Saral alev alan araçta kalırken Sezgin Çelik'in (37) kullandığı minibüs de iki otomobile çarptı.

Yanan araçta can vermişlerdi! 3 genç kızın yürek yakan son fotoğrafı - 1

3 ARKADAŞ ARACIN İÇİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Selinay Saral ile yanındaki Nilay Bilgin'in ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Saklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Selinay Saral Hayatını kaybeden Selinay Saral

5 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada, diğer otomobildeki sürücü İshak Beyaz, Ahsen Kandiş (21), Sadık Namoğlu (50) ve Ahmet Hamdi Özdal (65) ile minibüs şoförü Sezgin Çelik de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası kaldırıldıkları Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavileri devam eden yaralılardan Beyaz, Namoğlu ve Özdağ'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Nilay BilginNilay Bilgin

SON GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Saral, Bilgin ve Saklı'nın kazadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı.

Otomobilin içindeki son görüntülerde yer alan ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, yakın arkadaş oldukları, gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kazadan önceki son görüntüleriKazadan önceki son görüntüleri

BİRİ YARDIMCI OYUNCUYMUŞ

Yakın arkadaşlardan geriye sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar kalırken Gamze Saklı'nın, kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, son olarak "Gözleri Karadeniz" adlı TV dizisinde rol aldığı öğrenildi.

Yaşamını yitiren genç oyuncu Gamze SaklıYaşamını yitiren genç oyuncu Gamze Saklı

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