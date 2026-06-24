Yanan araçta can vermişlerdi! 3 genç kızın yürek yakan son fotoğrafı
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı feci kazada, Selinay Saral, Nilay Bilgin ve 'Gözleri Karadeniz' dizisi oyuncusu Gamze Saklı hayatını kaybetti. 3 yakın arkadaştan geriye, kaza öncesi araç içinde çekilen ve yürekleri sızlatan son görüntüler kaldı.
Rize'de üç aracın karıştığı feci kazada alev alan otomobilde hayatını kaybeden 3 yakın arkadaşın son görüntüleri ortaya çıktı.
RİZE'DE FECİ KAZA
Feci kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde meydana geldi.
Artvin'den Rize yönüne giden 22 yaşındaki Selinay Saral'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, İshak Beyaz'ın kullandığı otomobille çarpıştıktan sonra yanmaya başladı.
Saral alev alan araçta kalırken Sezgin Çelik'in (37) kullandığı minibüs de iki otomobile çarptı.
3 ARKADAŞ ARACIN İÇİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Selinay Saral ile yanındaki Nilay Bilgin'in ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Saklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.