İş adamı Mehmet Çaput intihar etti: Belediyeye mektup yazdığı ortaya çıktı
Denizli'de 32 yaşındaki iş adamı Mehmet Çaput evinde intihar ettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Çaput'un geride 2 yaşındaki kızı, eşi ve Pamukkale Belediyesi'ne hitaben yazdığı 3 mektup bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki iş adamı Mehmet Çaput'un evinde intihar ettiği öğrenildi.
Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Denizli'de çeşitli işletmelerde ortaklığı bulunan Mehmet Çaput'tan haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Evine gelen eşi, Çaput'u hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çaput'un hayatını kaybettiği belirlendi.
GERİDE 3 MEKTUP BIRAKTI
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Mehmet Çaput'un yanında 3 mektup buldu. Mektupların 2 yaşındaki kızı, eşi ve Pamukkale Belediyesi'ne yönelik yazıldığı öğrenildi.
RUHSAT DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Mehmet Çaput'un piyasaya yüklü miktarda borcu bulunduğu öne sürülürken, bir süredir iş yeri açma ruhsatı almaya çalıştığı iddia edildi.
İddialara göre Çaput, işletmesine ruhsat verilmemesi nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. İş adamının bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mehmet Çaput'un intiharıyla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.