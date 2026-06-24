İş adamı Mehmet Çaput intihar etti: Belediyeye mektup yazdığı ortaya çıktı

Denizli'de 32 yaşındaki iş adamı Mehmet Çaput evinde intihar ettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Çaput'un geride 2 yaşındaki kızı, eşi ve Pamukkale Belediyesi'ne hitaben yazdığı 3 mektup bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.