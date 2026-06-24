Van'da gazi olmuştu! Aykan Fırat son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 1995 yılında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak gazi olan Malul Gazi Jandarma Er Aykan Fırat, Erzincan'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Askeri törenle gerçekleştirilen cenazeye protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılırken, kahraman gazi dualarla ebediyete uğurlandı.