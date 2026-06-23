Mersin'de korkutan yangın! Çöplükte başlayan alevler 15 hektara yayıldı
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Mersin'in Mut ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın kısa sürede yaklaşık 15 hektarlık alana yayıldı. Geceyi aydınlatan alevler çevredeki bahçeleri tehdit ederken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi. Yangın kontrol altına alınırken olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde belediyeye ait eski çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
ÇEVREDEKİ BAHÇELERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Palantepe Mahallesindeki yangın yaklaşık 15 hektarlık alana yayılırken, çevredeki bahçelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.