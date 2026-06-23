Kayseri'de müstakil evin otoparkında yangın paniği! Faciadan kıl payı dönüldü
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin otoparkında park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edilirken, yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. Otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Talatpaşa Mahallesi Ulubatlı Caddesi üzerinde bulunan A.B.'ye ait müstakil evin otoparkında park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde çıkan yangına müdahale etti.
ALEVLER EVE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin kısa süre çalışması sonucu otomobildeki yangın eve sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında tamamen yanan otomobil küle dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.