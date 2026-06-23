Kayseri'de müstakil evin otoparkında yangın paniği! Faciadan kıl payı dönüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin otoparkında park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edilirken, yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. Otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.