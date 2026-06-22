Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile tır çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Adil Mahallesi Beykoz Caddesi'nde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü ile tır çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis caddede önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.