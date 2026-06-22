Bodrum’da can pazarı: Motoru arızalanan bottaki 19 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Operasyonda bir göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan bir kişi daha yakalandı.