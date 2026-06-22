Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gün! İlk kez hakim karşısına çıkacaklar

İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın aralarında bulunduğu 7 şüpheli bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu.

Genç futbolcunun ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sabah Gazetesi'nden Leyla Yıldız'ın haberine göre, olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 10 isim sanık sıfatıyla yer aldı.