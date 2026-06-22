Inditex yaz indirimi 2026: Online ve mağaza indirimleri ne zaman başlayacak?
Inditex bünyesindeki markalarda beklenen yaz indirimi takvimi netleşti. Kampanya dönemi önce online mağazalarda başlayacak, ardından fiziksel mağazalara taşınacak. Sezon ürünlerinde önemli fiyat avantajları beklenirken alışveriş planı yapanlar için tarihlerin kaçırılmaması önem taşıyor.
Inditex bünyesinde faaliyet gösteren markaların 2026 yaz indirim takvimi netleşti. Yaz sezonunda alışveriş yapmayı planlayan tüketiciler için kampanya dönemi önce internet mağazalarında başlayacak. Bir gün sonra ise fiziksel mağazalarda indirimli ürünler satışa sunulacak.
2026 INDITEX YAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Haziran ayının son haftasına yaklaşılırken gözler Inditex markalarının yaz kampanyalarına çevrildi. Açıklanan takvime göre indirim süreci ilk olarak çevrim içi platformlarda başlayacak. Fiziksel mağazalar ise bir gün sonra kampanya dönemine dahil olacak.
|Satış kanalı
|Başlangıç tarihi
|Online mağazalar
|24 Haziran 2026
|Fiziksel mağazalar
|25 Haziran 2026
HANGİ MARKALARDA YAZ İNDİRİMİ UYGULANACAK?
Inditex çatısı altında faaliyet gösteren Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius mağazalarında yaz sezonuna yönelik kampanyaların devreye girmesi bekleniyor.
ONLINE MAĞAZALAR BİR GÜN ÖNCE AÇILACAK
Takvime göre kampanya dönemi önce internet mağazalarında başlayacak. Fiziksel mağazalar ise 25 Haziran itibarıyla indirimli ürünleri raflarına taşıyacak. Bu nedenle internet üzerinden alışveriş yapmayı planlayanlar, kampanya tarihlerini göz önünde bulundurarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.