İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı!

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, hareket halindeki lastik botu durdurarak 4'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.