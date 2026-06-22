Gaziantep Havalimanı'nda panik! Yolcu uçağının lastiği patladı | Bakanlıktan ilk açıklama
Gaziantep Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan SunExpress'e ait yolcu uçağının iniş takımlarında meydana gelen teknik arıza kısa süreli paniğe neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği ve gerekli incelemelerinb sürdüğü belirtildi.
Gaziantep Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan SunExpress'e ait yolcu uçağının iniş takımlarında meydana gelen teknik arıza paniğe yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Zürih'ten Gaziantep Havalimanı'na gelerek iniş yapan SunExpress uçağının iniş takımlarında teknik bir sorun meydana geldi.
Arızanın fark edilmesinin ardından havalimanında kısa süreli panik yaşanırken, ekipler olaya hızla müdahale etti.
GÜVENLİ ŞEKİLDE İNDİ
Uçağın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından pistte önlem amaçlı temizlik ve bakım çalışması başlatıldı.
Yapılan çalışmalar nedeniyle havalimanındaki uçuşlara da geçici olarak ara verildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gaziantep Havalimanı'nın yeniden uçuş trafiğine açılacağı öğrenildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
SunExpress'e ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patlamış olup ön iniş takımında hasar meydana gelmiştir.
Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Meydana gelen olaya ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirmeler ilgili birimlerce yürütülmektedir.