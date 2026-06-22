Gaziantep Havalimanı'nda panik! Yolcu uçağının lastiği patladı | Bakanlıktan ilk açıklama

Gaziantep Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan SunExpress'e ait yolcu uçağının iniş takımlarında meydana gelen teknik arıza kısa süreli paniğe neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği ve gerekli incelemelerinb sürdüğü belirtildi.