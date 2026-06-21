Mevlitte ikram edilen yemek kâbusa döndü! 13 kişi hastanelik oldu
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen bir mevlit programında ikram edilen tavuklu pilav, aşure ve ayranın ardından 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yeni Mahalle'de yaklaşık 35 kişinin katıldığı program sonrası rahatsızlanan davetliler tedavi altına alınırken, olay bölgede endişeye neden oldu.
Sakarya'da düzenlenen mevlit programı sonrası yaşananlar paniğe yol açtı. Hendek ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen programda davetlilere evde hazırlanan tavuklu pilav, aşure ve paketli bardak ayran ikram edildi.
PEŞ PEŞE HASTANEYE KOŞTULAR
Programın ardından bazı davetlilerde bulantı, kusma, halsizlik ve karın ağrısı şikayetleri ortaya çıktı. Rahatsızlanan 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hendek Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, rahatsızlığa neden olan gıdanın belirlenmesi için değerlendirme yapılıyor.