Mevlitte ikram edilen yemek kâbusa döndü! 13 kişi hastanelik oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen bir mevlit programında ikram edilen tavuklu pilav, aşure ve ayranın ardından 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yeni Mahalle'de yaklaşık 35 kişinin katıldığı program sonrası rahatsızlanan davetliler tedavi altına alınırken, olay bölgede endişeye neden oldu.