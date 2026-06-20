İstanbul’da bugün Beyoğlu ve Şişli’de uygulanacak güvenlik tedbirleri kapsamında çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre kapanmalar saat 10.00 itibarıyla başlayacak, sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi. Kentin en yoğun noktalarını kapsayan karar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu ve Şişli'de bugün uygulanacak güvenlik önlemleri kapsamında kapsamlı trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu. Özellikle Taksim ve çevresindeki birçok ana arterin araç trafiğine kapatılacak olması nedeniyle sürücülere alternatif yolları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

TAKSİM ÇEVRESİNDE GENİŞ KAPSAMLI KAPANMA

Saat 10.00'dan itibaren Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi başta olmak üzere Sıraselviler, Atıf Yılmaz, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Asmalı Mescit, Cihangir ve Galip Dede caddelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak.

Bunun yanı sıra Zambak, Meşelik, Mis, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu ve Nuri Ziya sokaklarında da araç geçişine izin verilmeyecek.

EK YOLLAR DA KAPANABİLİR

Emniyetin açıklamasına göre Selime Hatun Cami, Çiftevav ve Miralay Şefikbey sokakları ile İnönü, Mete ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu caddeleri de ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapatılabilecek.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI

Kapatılan yollar nedeniyle sürücüler; Meclis-i Mebusan, Cumhuriyet, Yedikuyular, Irmak, Bahriye, Kurtuluş, Elmadağ ve Dolapdere Taksim caddeleri ile Barbaros ve Piyalepaşa bulvarlarını alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

ŞİŞLİ'DE DE TEDBİRLER ARTIRILDI

Şişli'de ise Taşkışla ve Askerocağı caddelerinin gerektiğinde araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Bu bölgelerde ulaşımın aksamaması için sürücülerin Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Dolmabahçe Gazhane, Maçka, Teşvikiye, Vali Konağı ve Cumhuriyet caddelerine yönlendirileceği belirtildi.