Takla atan aracın içinden mucize kurtuluş!

Bolu'da D-100 kara yolunda seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp takla attı. Gölyüzü Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi, hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı. Korku dolu anların yaşandığı kazada ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve yolcu, görenleri şaşkına çevirdi.

Bolu'da yürekleri ağza getiren kaza D-100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 14 NA 873 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atıp yolun ortasında ters döndü.

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Kaza sonrası ortaya çıkan görüntü adeta "mucize" dedirtti. Tepetaklak olan otomobilde bulunan sürücü ve yolcu, kazayı yara almadan atlatarak araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Hurdaya dönen araçtan sağ salim kurtulan iki kişi çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü.

D-100'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun iki şeridi trafiğe kapanırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışı yan yoldan kontrollü şekilde sağlandı.

Takla atan aracın kaldırılması için bölgeye oto kurtarıcı sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.