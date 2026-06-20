Ünlü türkücü İsmail Altunsaray’a trafikte saldırı! O anlar kamerada

Türkücü İsmail Altunsaray'la trafikte tartışıp, evine kadar takip eden sürücüye gözaltı.

Olay sonrası saldırgan gözaltına alındı / DHA

EVİNİN ÖNÜNDE KORKU DOLU ANLAR

Dün yaşanan olayda İsmail Altunsaray, ailesinin de bulunduğu otomobille evine giderken başka bir sürücü ile yol verme meselesinden tartıştı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün Altunsaray'ı evine kadar takip ettiği iddia edildi.

"YAPMA ÇOCUKLAR VAR, SAKIN"

Evin önüne geldiklerinde aracından inen sürücü, Altunsaray'ın üzerine yürüyüp araçtan inmesini istedi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, sürücünün İsmail Altunsaray'ı kolundan çekip indirmeye çalıştığı anlar yer aldı. Altunsaray kendisini korumaya çalışırken, araçta bulunan kadının "Yapma, çocuklar var sakın." diye bağırdığı duyuldu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından, İsmail Altunsaray polise başvurdu. Polis ekipleri, sürücüyü yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İsmail Altunsaray / Kaynak: Sosyal medya

İsmail Altunsaray Kimdir?

1980 Kırşehir doğumlu olan İsmail Altunsaray, Türk halk müziğine kazandırdığı eserler ve icra tarzıyla biliniyor. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunu olan sanatçı, 2003 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda göreve başladı.

Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş gibi büyük ustaların ekolünü, konservatuar eğitimiyle harmanlayan Altunsaray, "İncidir" albümü ve TRT ekranlarında jüri üyeliği yaptığı "Sen Türkülerini Söyle" yarışmasıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanmıştı.