Çatalca sahilinde panik anları: Muhimmat olduğu değerlendirilen cisim bulundu
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Çatalca Ormanlı Sahili’nde mühimmat olduğu değerlendirilen cisim paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, sahildeki cismi incelemeye götürdü.
Çatalca Ormanlı Sahili'nde sahilde denize girenler, kıyıda mühimmata benzeyen bir cisim fark etti. Parçayı bulanlar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, sahilde bulunan mühimmatı incelemek üzere muhafaza altına aldı.