Çatalca sahilinde panik anları: Muhimmat olduğu değerlendirilen cisim bulundu

Çatalca Ormanlı Sahili’nde mühimmat olduğu değerlendirilen cisim paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, sahildeki cismi incelemeye götürdü.