MGM’den hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak

MGM, hafta sonu için çok sayıda bölgeyi kapsayan sağanak, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Batı kesimlerde sıcaklıklar yükselirken bazı illerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilecek kuvvetli yağışlar bekleniyor. İstanbul'da ise yaz havası etkisini sürdürecek. İşte 20-21 Haziran hafta sonu hava durumu detayları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hafta sonu Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in bazı kesimleri ile birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı da etkili olacak. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji, hafta sonu bazı illerde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış görüleceğini açıkladı. (Foto: A Haber)

HANGİ İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji verilerine göre Ege, K. Maraş ve Hatay hariç Akdeniz bölgesi, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç İç Anadolu'nun büyük bölümü, Orta ve Doğu Karadeniz ile Marmara'nın bazı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Özellikle Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksama riski bulunuyor.

Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. (Foto: A Haber)

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Hafta sonu boyunca rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatıdan esecek rüzgarın saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş ve çamur yağışı riski bulunuyor. (Foto: A Haber)

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI GÖRÜLECEK

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve araçlar üzerinde çamur şeklinde yağış oluşabileceği belirtiliyor. Solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerekiyor.

Batı illerinde hava sıcaklıklarının hafta sonu 3 ila 5 derece artması bekleniyor. (Foto: A Haber)

BATI BÖLGELERİNDE SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yağış alan bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrederken, güneşli alanlarda hissedilen sıcaklıklar daha yüksek olabilir.

İSTANBUL'DA YAZ HAVASI HAKİM

İstanbul'da hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor. Kent genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. AKOM verilerine göre sıcaklıkların gündüz saatlerinde 30 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, gece sıcaklıkları 18 derece civarında seyredecek.

Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışın etkisi devam edecek. (Görsel: MGM)

PAZAR GÜNÜ HAVA YAĞIŞLI

Meteoroloji'nin 21 Haziran Pazar gününe ilişkin tahminlerine göre yağışlı sistem yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdürecek. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde ise sıcak ve güneşli hava devam edecek.

20 Haziran bölge bölge hava durumu tablosu (Görsel: MGM)

20 HAZİRAN HAVA DURUMU TABLOSU

Bölge Beklenen Hava Durumu Kritik Uyarılar Şehir ve Dereceleri Marmara Parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan 30-50 km/saat kuvvetli rüzgar. İstanbul 27°C, Bursa 29°C, Çanakkale 29°C, Kırklareli 28°C Ege Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kuvvetli yağış, Kuzey Ege kıyılarında 30-50 km/saat kuvvetli rüzgar. İzmir 31°C, Manisa 30°C, Denizli 28°C, Muğla 27°C Akdeniz Batı ve Orta Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Burdur, Isparta ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış riski. Adana 32°C, Antalya 29°C, Burdur 26°C, Hatay 29°C İç Anadolu Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yerel yağışlar nedeniyle ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ankara 26°C, Eskişehir 26°C, Konya 26°C, Çankırı 29°C

20 Haziran hava durumu haritası (Görsel: MGM)