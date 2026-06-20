Sakarya’da akılalmaz olay! Kurşunladığı adama ilk müdahaleyi kendi yaptı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde husumetli olduğu H.Y.'yi sokak ortasında tabancayla bacaklarından vuran şüpheli, olayın ardından yaralının kan kaybettiğini fark ederek kemeriyle turnike yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, saldırganın silahla ateş açtıktan sonra kaçmak yerine yaralının başında beklediği görüldü.

Sakarya'da yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Adapazarı'nda aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Şüpheli, yanında bulunan tabancayla H.Y.'ye peş peşe ateş ederek her iki bacağından vurdu.

ÖNCE VURDU, SONRA YARDIM ETTİ

Kurşunların hedefi olan H.Y. kanlar içinde yere yığılırken, saldırganın beklenmedik hareketi dikkat çekti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin olay yerinden uzaklaşmak yerine yaralının yanına giderek durumunu kontrol ettiği görüldü.

KEMERİNİ ÇIKARIP TURNİKE YAPTI

Kayıtlarda, H.Y.'nin yoğun şekilde kan kaybettiğini fark eden şüphelinin belindeki kemeri çıkararak yaralının bacağına turnike uyguladığı anlar yer aldı. Şüpheli daha sonra polis ekipleri olay yerine ulaşana kadar bekledi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

KAMERALAR O ANI KAYDETTİ

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, şüphelinin elindeki tabancayla sokakta ilerlediği, peş peşe ateş açtığı ve H.Y.'yi vurduğu anlar net şekilde görüldü. Görüntülerin devamında ise saldırganın yaralının hayatını kurtarmak için müdahalede bulunması dikkat çekti.