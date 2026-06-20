Büyükçekmece'de acı haber! Denize giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu

Büyükçekmece'de halk plajında ailesiyle birlikte denize giren Suriye uyruklu 11 yaşındaki Ahmed Husari, çocuk boğuldu. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'ndeki halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte denize giren Suriye uyruklu Ahmed Husari, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Bunu gören aile, Husari'yi sudan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Husari sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Husari, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.