İzmir'de makilik alanda yangın! Ekipler sevk edildi
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İzmir Çeşme'de makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için orman ve belediye ekipleri adeta zamanla yarışıyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Ildır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahalede bulunuyor.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.