Tarihi handa korkutan yangın! Yoğun duman çevreyi kapladı

İstanbul Fatih’te bulunan tarihi Büyük Valide Han’ın çatısında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Saat 22.45 sıralarında başlayan yangın kısa sürede çatıyı sararken, yoğun dumanın çevreyi kaplaması bölgede paniğe neden oldu; olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ancak tarihi yapının çatısında hasar meydana geldiği bildirildi.