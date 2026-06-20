Tarihi handa korkutan yangın! Yoğun duman çevreyi kapladı
İstanbul Fatih’te bulunan tarihi Büyük Valide Han’ın çatısında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Saat 22.45 sıralarında başlayan yangın kısa sürede çatıyı sararken, yoğun dumanın çevreyi kaplaması bölgede paniğe neden oldu; olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ancak tarihi yapının çatısında hasar meydana geldiği bildirildi.
Fatih'te tarihi mirasın önemli simgelerinden biri olan Büyük Valide Han'da çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu. Taya Hatun Mahallesi Çakmakçılar Yokuşu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapının çatısından yükselen alevler, gece karanlığını aydınlatırken çevredeki vatandaşları da endişelendirdi.
ALEVLER KISA SÜREDE ÇATIYI SARDI
Edinilen bilgilere göre yangın saat 22.45 sıralarında başladı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede büyürken, bölgeyi yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tarihi iş hanının çatısında maddi hasar oluştu.
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Tarihi yapıda paniğe yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı araştırmanın sürdüğünü bildirdi.