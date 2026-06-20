Aile içi kavgada dehşet! Baba kurşun yağdırdı: Eşi ve iki kızı yaşam savaşı veriyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir baba, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada eşi ve iki kızına silahla ateş açtı. İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda anne ve iki genç kız ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, saldırının ardından intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı polis tarafından gözaltına alındı.