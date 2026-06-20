Aile içi kavgada dehşet! Baba kurşun yağdırdı: Eşi ve iki kızı yaşam savaşı veriyor
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir baba, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada eşi ve iki kızına silahla ateş açtı. İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda anne ve iki genç kız ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, saldırının ardından intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
Malatya'da yaşanan aile faciası yürekleri dağladı. Battalgazi ilçesi İnönü Mahallesi Salkım Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre aile içinde çıkan tartışma kısa sürede kanlı bir saldırıya dönüştü. Baba, yanında bulunan silahla eşi ve iki kızına peş peşe ateş etti.
KANLI TARTIŞMA FACİAYA DÖNÜŞTÜ
Kurşunların hedefi olan anne ve iki genç kız ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASI
İddialara göre saldırının ardından aynı silahla yaşamına son vermek isteyen zanlı, silahın tutukluk yapması nedeniyle planını gerçekleştiremediği iddia edildi. Bunun üzerine kendisini bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli için de sağlık ekiplerine haber verildi.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Kendisini yaralayan zanlı da güvenlik önlemleri altında hastaneye götürüldü.
Ağır yaralanan anne ve iki kızın hastanedeki tedavileri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.