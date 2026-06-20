Haritadan siliniyordu: Nasreddin Hoca’nın maya çaldığı gölde mucize geri dönüş

Balıkçılık, kamış ve gölün kenarındaki bitkilerden yararlanıyorduk. Bu bölgeye en az 20 bin nüfusa hitap eden, insanları besleyen bir durumdaydı. Ne yazık ki yıllar süren kuraklıklar, çayların önüne yapılan setler, barajlar, gölü kuruma seviyesine getirdi. 1999-2000'li yıllardan bu tarafa da su periyodik olarak çekildi. Bu yıl sevindirici bir şey, son 30 yılın en iyi yağışını aldık. DSİ Bölge Müdürlüğü olarak biz geçmişte Afyon-Isparta'ya bağlı iken bu yıl Konya'ya bağlandık. Bu bir yanda pozitif oldu. Nedeni de çayların önündeki setler, barajlar yavaş yavaş kalkmaya başladı. Bu şekilde de son 2-3 aydır çok iyi derelerimiz, çaylarımız akmaya başladı. Göl şu anda 1,5 metre seviyesinde; ama ne yazık ki bu durumu bir yıl koruyabiliyoruz. Gölün tabanı düz bir araziye sahip olduğu için çabuk da buharlaşıyor ve tekrar su çekiliyor" dedi.