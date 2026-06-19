İnşaatta can pazarı! İskele çöktü, işçiler yere çakıldı

Kütahya’da yapımı süren bir inşaatta makaranın iskele üzerine devrilmesi sonucu 4 işçi yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Cuma günü saat 16.00 sıralarında Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı’nda yaşanan kazada 2 işçi ağır yaralanırken, olay iş güvenliği tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

Kütahya'da inşaat alanında yaşanan korkunç kaza yürekleri ağza getirdi. İddiaya göre, çalışma sırasında makaranın iskele üzerine devrilmesiyle birlikte iskele büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada iskelenin üzerinde bulunan 4 işçi metrelerce yükseklikten beton zemine savruldu.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Çevredeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan işçilerin Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58) olduğu öğrenildi.

2 İŞÇİNİN DURUMU CİDDİ

Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Hamit Sarı ve Süleyman Türkoğlu'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, facianın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.