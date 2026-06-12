FATOŞ PINAR TÜRKER'İN İDDİALARI İBB davasında tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Silivri'deki duruşmada savunmasında Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı sürecinde çıplak aramaya maruz kaldığını iddia etti. Bir kadın polisin kendisini arşiv odası gibi bir yere alıp "üstünü çıkar" dediğini, ardından "altını da indir, çamaşırını da indir, cinsel organını aç, arkanı dön ve eğil" talimatı verdiğini, bunu işkence olarak nitelendirdiğini ve utanmadan anlattığını iddia etti. Türker ayrıca savcının çocuklarını elinden almakla ve Sosyal Hizmetler'e vermekle tehdit ettiğini öne sürdü.

EMNİYET VE SAVCILIK İDDİALARI YALANLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise iddiaların "gerçeği yansıtmadığını" ve gözaltı üst arama ile adli işlemlerin Anayasa, mevzuat ve insan hakları ilkelerine uygun yürütüldüğünü, mevzuata aykırı herhangi bir uygulama olmadığını açıklayarak Türker'in beyanlarını reddetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce yaptığı bir açıklamayı paylaşarak iddiaları reddetti.