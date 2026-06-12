Bakan Mustafa Çiftçi talimat verdi! "Çıplak arama" iddiasına soruşturma
İBB davasında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in, emniyette gözaltındayken "çıplak aramaya" maruz kaldığı yönündeki iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuyla ilgili talimat verirken, idari soruşturma başlatıldı.
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltındayken "çıplak aramaya" maruz kaldığı yönündeki iddiaları üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla idari soruşturma başlatıldı.
FATOŞ PINAR TÜRKER'İN İDDİALARI
İBB davasında tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Silivri'deki duruşmada savunmasında Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı sürecinde çıplak aramaya maruz kaldığını iddia etti. Bir kadın polisin kendisini arşiv odası gibi bir yere alıp "üstünü çıkar" dediğini, ardından "altını da indir, çamaşırını da indir, cinsel organını aç, arkanı dön ve eğil" talimatı verdiğini, bunu işkence olarak nitelendirdiğini ve utanmadan anlattığını iddia etti. Türker ayrıca savcının çocuklarını elinden almakla ve Sosyal Hizmetler'e vermekle tehdit ettiğini öne sürdü.
EMNİYET VE SAVCILIK İDDİALARI YALANLADI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise iddiaların "gerçeği yansıtmadığını" ve gözaltı üst arama ile adli işlemlerin Anayasa, mevzuat ve insan hakları ilkelerine uygun yürütüldüğünü, mevzuata aykırı herhangi bir uygulama olmadığını açıklayarak Türker'in beyanlarını reddetti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce yaptığı bir açıklamayı paylaşarak iddiaları reddetti.
BAKAN ÇİFTÇİ TALİMAT VERDİ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın gözaltı sürecinde "kötü muamele" ve "usulsüz arama" uygulamalarına maruz kaldığı iddiaları üzerine harekete geçti. Bakan Çiftçi'nin talimatıyla olayla ilgili geniş çaplı idari soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklama "Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.