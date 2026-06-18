Bursa'da feci kaza! Navigasyona uydu otomobil dereye uçtu
Bursa'da iddiaya göre bir otomobil sürücüsü, gece saatlerinde navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu aracıyla dere yatağına düştü. Kazada 19 yaşındaki sürücü yaralanırken otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü.
NAVİGASYONDAN HATALI YÖNLENDİRME
İddiaya göre sürücünün takip ettiği konum uygulamasının hatalı yönlendirmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil dere yatağına savruldu.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Avrupa Konseyi Bulvarı'nda yaşandı. Talha G. yönetimindeki 16 TG 830 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak yol kenarındaki dere yatağına düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ARAÇ DERE YATAĞINDA ÇIKARILDI
Kaza nedeniyle dere yatağına düşen otomobil, ekiplerin çalışmasının ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazanın navigasyon uygulamasının yanlış yönlendirmesinden kaynaklanmış olabileceği iddiası da araştırılıyor.