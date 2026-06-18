Kaldırıma çarptı, takla attı! Ticari araç ters döndü

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç kaldırıma çarparak takla attı ve ters döndü. Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı’nda meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza anı bölgede büyük paniğe neden oldu.

Eskişehir'de gece saatlerinde yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda seyir halinde olan ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu savruldu. Kaldırıma çarpan araç, şiddetli darbenin etkisiyle takla atarak ters döndü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Volkan O. yönetimindeki 26 T 0134 plakalı araç kazanın ardından hurdaya dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Araçta yolcu olarak bulunan Nilgün K. ile O.Y. ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldılar.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, ticari aracın kontrolden çıkmasına neyin neden olduğu araştırılmaya başlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.