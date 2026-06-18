Kaza yapan oğluna ilk koşan annesi oldu! Elini bir an olsun bırakmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza yapan Ceyhun B, yola savrulmasının ardından yaralanırken annesini arayıp durumu haber verdi. Anne Hatice B., 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulunurken kendisi de kısa sürede kaza yerine ulaştı. Anne, oğlunun elini tutarak moral verirken, genç sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.