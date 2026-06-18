Kaza yapan oğluna ilk koşan annesi oldu! Elini bir an olsun bırakmadı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza yapan Ceyhun B, yola savrulmasının ardından yaralanırken annesini arayıp durumu haber verdi. Anne Hatice B., 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulunurken kendisi de kısa sürede kaza yerine ulaştı. Anne, oğlunun elini tutarak moral verirken, genç sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece yarısı Bursa-Ankara kara yolu üzerinde Ceyhun B. yönetimindeki 16 BIH 821 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi.
KAZA YAPINCA İLK ANNESİNİ ARADI
Devrilen motosikletten savrularak yaralanan sürücü, telefonla annesi Hatice B.'ye haber verdi. Hatice B., 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, kendisi de kısa sürede kaza yerine ulaştı.
EVLADININ ACISINA ELİNİ TUTARAK DESTEK OLDU
Hatice B., sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada oğlunun yanından ayrılmadı ve elini tutarak moral verdi. Yaralı sürücü, müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.