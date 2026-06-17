Tefecilere jandarma kıskacı! 106 hesap donduruldu

Ankara’da tefecilik yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 106 banka hesabı ile çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, mağdurların şikayetleri sonrası harekete geçen ekipler, örgütün finans ağına ağır darbe vururken operasyonun bilançosu dikkat çekti.

Ankara'da tefecilik iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri düğmeye bastı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik mağduru olduklarını belirten 6 kişinin şikayeti üzerine başlatılan çalışmalarda suç örgütünün izini sürdü. Elde edilen deliller doğrultusunda 5 şüphelinin tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla KOM, Etimesgut ve Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilere ait 4 konut ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 34 doldurulmuş senet, 35 boş senet, 2 tapu senedi, 2 ajanda, 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 4 alış-satış sözleşmesi ele geçirildi.

MAL VARLIKLARINA DEV EL KOYMA

Soruşturmanın mali ayağında ise dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik incelemelerde şüphelilere ait 4 arsa, 6 konut, 4 araç ve tam 106 banka hesabına el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlemler sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.