10 bin dolarlık kâbus! İş insanına müstehcen video şantajı: “Eski eşinin videoları elimde"
İstanbul Beşiktaş'ta iş insanı Hüseyin D., iki yıl önce borç verdiği 10 bin doları Serdar Y.’den geri istemesi üzerine eski eşine ait olduğu öne sürülen müstehcen görüntülerle şantaja uğradığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Borç-alacak meselesi kısa sürede tehdit ve şantaj sarmalına dönüşürken, soruşturma kapsamında şüpheli Serdar Y. hakkında birden fazla suçlamayla adli süreç başlatıldı. Mağdura ilişkin ortaya çıkan telefon mesajları ise pes dedirtti…
İstanbul'da ortaya çıkan şantaj iddiası gündeme bomba gibi düştü. Turizm ve otel işletmeciliği yapan Hüseyin D., ortak birikimlerinden oluşan 10 bin doları bir dönem birlikte iş yaptığı Serdar Y.'ye borç verdi. Ancak aradan geçen iki yıla rağmen alacağını tahsil edemeyen iş insanı, parasını istemesiyle birlikte hayatının şokunu yaşadı.
"ESKİ EŞİNİN VİDEOLARI ELİMDE"
İddiaya göre Serdar Y., borcunu talep eden Hüseyin D.'ye gönderdiği mesajlarda, "Eşinden ayrılacakmışsın, tazminat almayı düşünüyorsan sana yarın atacağım şeyleri bekle. Telefonumda eski eşinin müstehcen videoları ve resimleri var" dedi.
Şüphelinin bununla da yetinmediği öne sürüldü. WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlarda, "Yanımda bir sürü adam çalışıyor, kendine dikkat et, dışarı çıkamazsın" ifadelerini kullanarak tehditler savurduğu iddia edildi.
TEHDİT ZİNCİRİ BÜYÜYOR
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Serdar Y.'nin benzer yöntemleri başka kişiler üzerinde de kullandığı öne sürüldü. Şüphelinin eski sekreterinden de borç adı altında para aldığı, geri ödeme yapmadığı ve alacağını isteyen çalışanını tehdit ettiği iddialar arasında yer aldı.
Mağdurun beyanları doğrultusunda yürütülen incelemelerde, şüpheli hakkındaki suçlamaların yalnızca bir kişiyle sınırlı olmadığı değerlendiriliyor.