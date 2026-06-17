10 bin dolarlık kâbus! İş insanına müstehcen video şantajı: “Eski eşinin videoları elimde"

ŞİRKET HESAPLARI İDDİASI

Serdar Y. hakkında ortaya atılan iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Şüphelinin geçmişte bir medya kuruluşunun yönetiminde görev yaptığı, şirket hesabından kendi hesabına usulsüz para transferi yaptığı iddiasıyla görevine son verildiği öne sürüldü.

Ayrıca Serdar Y. hakkında daha önce açıldığı belirtilen "güveni kötüye kullanma" ve "yolsuzluk" içerikli bir davanın da sürdüğü öğrenildi.