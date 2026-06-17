Eğitim uçağı pistten çıktı! Facianın eşiğinden dönüldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Karain Havaalanı ve Eğitim Merkezi'nde eğitim uçuşu yapan bir uçak, pilotaj öğrencisinin gerçekleştirdiği iniş sırasında pistten çıktı. Türk Hava Kurumu'nda eğitim alan öğrenci pilotun tek başına yaptığı uçuşun ardından yaşanan olayda yaralanan olmazken, sert iniş nedeniyle pist dışına savrulan uçak hafif hasarla kurtuldu.