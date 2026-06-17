Eğitim uçağı pistten çıktı! Facianın eşiğinden dönüldü
Giriş Tarihi:
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Karain Havaalanı ve Eğitim Merkezi'nde eğitim uçuşu yapan bir uçak, pilotaj öğrencisinin gerçekleştirdiği iniş sırasında pistten çıktı. Türk Hava Kurumu'nda eğitim alan öğrenci pilotun tek başına yaptığı uçuşun ardından yaşanan olayda yaralanan olmazken, sert iniş nedeniyle pist dışına savrulan uçak hafif hasarla kurtuldu.
Antalya'da eğitim uçuşu sırasında yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Döşemealtı ilçesinde bulunan Karain Havaalanı ve Eğitim Merkezi'nde Türk Hava Kurumu bünyesinde pilotaj eğitimi alan bir öğrenci, tek başına gerçekleştirdiği eğitim uçuşunun ardından inişe geçti.
SERT İNİŞ KAZAYI GETİRDİ
Edinilen bilgilere göre öğrenci pilot, iniş sırasında sert temas gerçekleştirdi. Kontrolden çıkan eğitim uçağı pist dışına çıkarak durabildi. Olayın ardından bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı.