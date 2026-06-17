Kurban firarda! 20 günde 40 kilometre kaçtı, bulunduğu yer şaşkınlık yarattı

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde yaşayan 78 yaşındaki Sultan Balcı'nın Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık koçu, 20 gün sonra bulundu. Koçun 5 köyü geçerek 40 kilometre uzaktaki yaylada başka bir sürüye katıldığı ortaya çıktı.

Köyde yaşayan Balcı'nın emekli maaşından biriktirdiği parayla satın aldığı ve Kurban Bayramı'nda evin önünde bağlı olduğu ipi kopararak dağlık bölgeye kaçan koçunun bulunması için hem aile fertleri hem de köy sakinleri adeta seferber oldu. SULTAN NİNE KAÇAN KURBANLIK KOÇUNA 20 GÜN SONRA KAVUŞTU Zaman zaman kırsalda görülmesine rağmen günlerdir yakalanamayan koç, kaçtığı köyden 40 kilometre uzaklıktaki Bahçeli köyünün Karcık Yaylası'nda bir sürüye katılmış halde bulundu. Çobanın bilgi vermesi üzerine Sultan Balcı'nın oğlu Yasin Balcı yaylaya giderek teslim aldığı koçu aracıyla köye getirdi. Kaçan kurbanlık koçuna 20 gün sonra kavuşan Sultan nine büyük mutluluk yaşadı.

Fotoğraf: AA "HER GÜNÜM ÜZÜNTÜYLE GEÇİYORDU"



Sultan Balcı, Kurban Bayramı'nda kaçan koçunu çok aradığını ama bulamadığını söyledi. Koçuna günler sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Balcı, "Allah razı olsun, koçumu dağ başından alıp getirdiler. Herkes hakkını helal etsin. Koçum onca gün dışarıda kaldı. Koçum bulunduğu için çok mutluyum. Hep dağlara bakıyordum, 'Bu hayvan nereye gitti?' diye düşünüyordum. Her günüm üzüntüyle geçiyordu. Bugün çok şükür koçumu gördüm, çok mutluyum. Koçumu kurt yememiş, kimse zarar vermemiş çok şükür" dedi.