Kurban Bayramı’nın bilançosu: Çorum'da 25 acemi kasap hastanelik oldu

Çorum’un Alaca ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren kurban kesimi ve et parçalama sırasında yaralanan 25 kişi hastaneye başvurdu. Bıçak ve satırla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi altına alınırken, yaralıların işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.