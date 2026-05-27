Bakan Memişoğlu açıkladı: Kurban kesiminde 13 bin 513 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13 bin 513 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı. Memişoğlu, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunarak yaralılara acil şifa diledi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine acemi kasap manzaraları yaşandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kurban kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle Türkiye genelinde 13 bin 513 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur. Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.