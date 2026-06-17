Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda yangın paniği: Tır alev topuna döndü

Esenyurt TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırda yangın çıktı. Tır kısa sürede alevlere teslim olurken, trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı.

Esenyurt TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırda yangın çıktı. Tır kısa sürede alevlere teslim olurken, trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Bahçeşehir mevkiinde seyir halindeki tırda meyanda geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine giden bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu, ardından 112 Acil Servise ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yolda güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçta hasar oluştu. Yangın nedeniyle trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı.

Öte yandan tırın alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.