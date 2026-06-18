Gaziosmanpaşa'da gecekondu yangını! Alevler elektrik hattını patlattı
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Gaziosmanpaşa'da gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Elektrik kablolarına sıçrayan alevler patlamaya neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gaziosmanpaşa'da gecekonduda çıkan yangın paniğe yol açtı.
Kazım Karabekir Mahallesi 848. Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ELEKTRİK HATTINDA PATLAMAYA NEDEN OLDU
Kısa sürede büyüyen alevlerin sokaktaki elektrik kablolarına sıçraması nedeniyle, elektrik hattında patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, gecekonduda hasar oluştu.