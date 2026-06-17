Direksiyon başında kalbi durdu! İki araca çarptı: 1 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde Hüseyin Deniz (68), akşam saatlerinde seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası trafik bir süre kilitlenirken, yaşanan acı olay kalp krizi gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.