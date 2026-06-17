Direksiyon başında kalbi durdu! İki araca çarptı: 1 ölü
İzmir'in Konak ilçesinde Hüseyin Deniz (68), akşam saatlerinde seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası trafik bir süre kilitlenirken, yaşanan acı olay kalp krizi gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.
İzmir'de yürek burkan olay... Konak'ta otomobiliyle seyir halinde olan 68 yaşındaki Hüseyin Deniz, direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi.
KAZANIN ARDINDAN ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, Deniz'in kalp krizi geçirdiğini tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Hüseyin Deniz hayatını kaybetti.
HASTALIĞI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ
Kaza nedeniyle İnönü Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Hüseyin Deniz'in daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu, anjiyo ve bypass tedavisi gördüğü öğrenildi. Acı olay, direksiyon başında yaşanan sağlık sorunlarının ne denli büyük tehlike oluşturduğunu bir kez daha ortaya koydu.