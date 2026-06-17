Eyüpsultan'da silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp kaçtılar: 5 yaralı

Eyüpsultan'da bir araçtan kimliği belirsiz şüphelilerce açılan ateş sonucu parkın önünde oturan 5 kişi yaralandı.

Karadolap Mahallesi Belgin Sokak'a araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Açılan ateş sonucu Veysel Karani Parkı'nın önünde oturan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.