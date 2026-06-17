Bahçeye uçan otomobilde can pazarı! 2'si çocuk 3 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın bahçesine düşen ve arka kısmı kaldırımda asılı kalan otomobildeki anne ile 2 çocuğu yaralandı. Çevredekiler, gözyaşlarına boğulan çocukları sakinleştirmek için seferber oldu.