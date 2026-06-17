Şanlıurfa'da dehşet kaza! 2 ölü 6 yaralı | Sürücünün feryadı yürek dağladı: Öldürün beni

Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi ile Birecik ilçesi arasında yer alan Yanaloba kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Baran Y.'nin kullandığı 41 SC 329 plakalı otomobil ile Duygu A.'nın kullandığı 01 AVY 419 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan Ataş ile Ayşe Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İranlı uyruklu Zohreh A., Duygu A., Bediha Y., Melisa Y., Canan A. ve Baran Y. yaralandı.