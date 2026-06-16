Sulama kanalında zamanla yarış! 2 kişi son anda kurtarıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında akıntıya kapılan iki kişi, çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.