Sulama kanalında zamanla yarış! 2 kişi son anda kurtarıldı
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Adana'nın Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında akıntıya kapılan iki kişi, çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi.
İTFAİYE EKİPLERİ SON ANDA KURTARDI
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'nda DSİ'ye ait sulama kanalına giren iki kişi akıntıya kapıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirip olaya müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekibinin yardımıyla sulama kanalından çıkarılan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.