Sulama kanalında can pazarı! Tarım işçisi ailenin otomobili kanala uçtu: Minik kardeşlerden kahreden haber

Karaman'da tarım işçisi bir ailenin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi facia ile sonuçlandı. Şanlıurfa'dan çalışmak için Karaman'a gelen ailenin içinde bulunduğu araç kontrolden çıkarak suya gömüldü. Kazada yaşları 4 ile 12 arasında değişen 3 kardeş hayatını kaybederken, anne, baba ve diğer 2 çocuk yaralı olarak kurtarıldı.