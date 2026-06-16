Kocaeli'de ormanlık alanda kan donduran görüntü!
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda hareketsiz yatan şahıs ekipleri alarma geçirdi. Yapılan kontrollerden şahsın erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Hürriyet Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, kişinin 72 yaşındaki Yılmaz Kaya olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.