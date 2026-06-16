Çeltik fabrikasında zehirlenme vakası! 7 kişi böcek ilacından hastanelik oldu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir çeltik fabrikasının ambarında mantar, larva gibi zararlıların önlenmesi için uygulanan fumigasyon ilacı uygulaması felakete yol açtı. Fabrikadaki 7 işçi, ambarı kontrol etmek için girdikleri ambarda fosfin gazından etkilendi. Olayda çalışanlar hastaneye kaldırıldı.