Çeltik fabrikasında zehirlenme vakası! 7 kişi böcek ilacından hastanelik oldu
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir çeltik fabrikasının ambarında mantar, larva gibi zararlıların önlenmesi için uygulanan fumigasyon ilacı uygulaması felakete yol açtı. Fabrikadaki 7 işçi, ambarı kontrol etmek için girdikleri ambarda fosfin gazından etkilendi. Olayda çalışanlar hastaneye kaldırıldı.
İlçede faaliyet gösteren bir fabrikanın ambarına böcek, larva ve mantar gibi zararlıların önlenmesi amacıyla fumigasyon ilacı uygulandı. 7 işçi, ilaçlamadan 2 gün sonra kontrol ambarı etmeye geldiklerinde içerideki fosfin gazından etkilenerek fenalaştı.
İŞÇİLER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Alınan önlem sonrası zehirlenenler ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine götürüldü. Zehirlenen 7 kişinin tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.