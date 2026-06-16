Kastamonu'da yürekler ağza geldi! Lastiği patlayan tır dehşet saçtı
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Kastamonu'da lastiği patlayan maden yüklü tır kontrolden çıkarak önce su kanalına, ardından refüje çarptı. Ankara Caddesi'nde meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, tonlarca yük taşıyan araçta büyük hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Budamış Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C. idaresindeki 34 ETP 388 plakalı MAN marka tır, lastiğinin patlaması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına çarptı.
Savrulan tır refüjde refüje çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.