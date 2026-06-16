İnegöl'de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 21 yaşındaki sürücü yaralandı. Nene Hatun Kavşağı'nda meydana gelen kazada araçta büyük hasar oluşurken, hastaneye kaldırılan genç sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Kavşağı'nda Yasin Erdoğan (21) yönetimindeki 16 PU 747 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.