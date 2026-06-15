Bakırköy'de feci kaza! Otomobil devrildi: 2 kişi sıkıştı

İstanbul Bakırköy’de bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce kaldırıma çıkan otomobil ardından önündeki araca çarparak yan yattı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Bakırköy'de Mercedes marka otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından önündeki araca çarparak yan yattı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bakırköy Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi Strasburg Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 BIC 459 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarpıp yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yan yatan araçta sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişiyi kurtardı. 2 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili ilgili inceleme sürüyor.